Ensdorf (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind in Ensdorf (Landkreis Saarlouis) vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagabend ein 20-Jähriger aus bislang unbekannte Ursache auf der Bundesstraße 51 mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Darauf kollidierte das Fahrzeug mit dem Auto einer 55-Jährigen.

In beiden Fahrzeugen wurden jeweils zwei Menschen verletzt. Die Bundesstraße 51 wurde wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten vorübergehend komplett gesperrt.