Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses bricht am Abend ein Feuer aus. Die Feuerwehr löscht den Brand - aber die Wohnung ist vorerst wohl nicht mehr bewohnbar.

Kastellaun (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) haben vier Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei von ihnen wurden am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Gebrannt hatte es demnach in einer Wohnung im Dachgeschoss des Hauses. Die Flammen richteten laut der Mitteilung einen hohen Schaden an – zumindest die betroffene Wohnung sei vorerst wohl nicht mehr bewohnbar.

Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten das Feuer. Jetzt laufen bei der Polizei die Ermittlungen zur Brandursache.