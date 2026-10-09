Nach einem Zusammenstoß mit vier Fahrzeugen auf der B268 kommen alle Fahrerinnen und Fahrer ins Krankenhaus.

Pellingen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Bundesstraße 268 nahe Pellingen (Landkreis Trier-Saarburg) sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Sprinter war nach Angaben der Polizei in einer unübersichtlichen Rechtskurve mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag zwischen Pellingen und Steinbachweiher. Alle vier beteiligten Fahrerinnen und Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B268 war während der Unfallaufnahme etwa drei Stunden voll gesperrt.