Nach einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen ist die Autobahn bei Gau-Bickelheim blockiert. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Gau-Bickelheim (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A61 zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim sind ein Mensch schwer und drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Verkehrsdirektion Mainz mitteilte, hatte ein Lastwagen an einem Stauende gebremst. Ein nachfolgender Transporter habe aufgrund dessen ausweichen müssen und sei mit einem Personenwagen zusammengestoßen.

Bei den vier Verletzten handele es sich um Insassen aus dem Pkw. Ein Rettungshubschrauber sowie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste seien im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde demnach ein Gutachter hinzugezogen. Die A61 sei in Richtung Ludwigshafen vorerst voll gesperrt, hieß es. «Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau erstreckt sich derzeit bis zum Autobahndreieck Nahetal.»