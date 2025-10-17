Zweites Urteil gefallen Fall Rodder Maar: Lebenslange Haft für Hauptangeklagten 17.10.2025, 14:28 Uhr

i Ein Absperrband der Polizei: In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) waren am Sonntagmorgen, 20. Oktober 2024, in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden worden. Thomas Frey/dpa

Im Rodder-Maar-Prozess ist das zweite Urteil gefallen: Der 41-jährige Hauptangeklagte muss lebenslang in Haft, zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Urteil beinhaltet auch Schmerzensgeldzahlungen an Hinterbliebene der Opfer.

Das Urteil gegen den Hauptangeklagten im Prozess um die Leichen vom Rodder Maar (Kreis Ahrweiler) ist am Landgericht Koblenz gefallen. Der 41-jährige Angeklagte wurde wegen Mordes in zwei Fällen und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.







