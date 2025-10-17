Es ist gefallen – das zweite Urteil im hart umkämpften Rodder-Maar-Prozess. Der 41-jährige Hauptangeklagte hat nach zwei Morden nun die absolute Höchststrafe am Landgericht Koblenz erhalten. Details und Hintergründe zu dem hitzigen Prozessfinale.
Lesezeit 4 Minuten
Das zweite Urteil im Prozess um die Leichen vom Rodder Maar ist am Landgericht Koblenz gefallen. Der 41-jährige Hauptangeklagte ist von der Kammer um Richter Rupert Stehlin wegen Mordes in zwei Fällen und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.