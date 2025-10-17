Urteil im Rodder-Maar-Prozess Absolute Höchststrafe nach zwei Morden 17.10.2025, 16:20 Uhr

i Der See Rodder Maar: In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) wurden am Sonntagmorgen, 20. Oktober 2024, in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden. Thomas Frey/dpa

Es ist gefallen – das zweite Urteil im hart umkämpften Rodder-Maar-Prozess. Der 41-jährige Hauptangeklagte hat nach zwei Morden nun die absolute Höchststrafe am Landgericht Koblenz erhalten. Details und Hintergründe zu dem hitzigen Prozessfinale.

Das zweite Urteil im Prozess um die Leichen vom Rodder Maar ist am Landgericht Koblenz gefallen. Der 41-jährige Hauptangeklagte ist von der Kammer um Richter Rupert Stehlin wegen Mordes in zwei Fällen und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.







Artikel teilen

Artikel teilen