Der Führerschein soll für junge Leute wieder erschwinglicher werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellte am Donnerstag Reformpläne vor. Am Freitag kommt ein Rüffel aus Rheinland-Pfalz – und das nicht zum ersten Mal.
Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) kritisiert Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) nach Vorstellung seiner Führerschein-Reformpläne hart. Alle Verantwortlichen wollten, dass der Fahrausweis für junge Menschen bezahlbar bleibe und die Fahrausbildung funktioniere.