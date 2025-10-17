Ganz schön teurer Führerschein
„Lappen“ soll billiger werden – Schmitt rügt Schnieder
Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP).
Helmut Fricke/dpa

Der Führerschein soll für junge Leute wieder erschwinglicher werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellte am Donnerstag Reformpläne vor. Am Freitag kommt ein Rüffel aus Rheinland-Pfalz – und das nicht zum ersten Mal.

Lesezeit 1 Minute
Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) kritisiert Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) nach Vorstellung seiner Führerschein-Reformpläne hart. Alle Verantwortlichen wollten, dass der Fahrausweis für junge Menschen bezahlbar bleibe und die Fahrausbildung funktioniere.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten