Ein leitender Landesarchäologe soll jahrelang Fundstücke manipuliert haben. Das wirft ihm das rheinland-pfälzische Innenministerium vor – und strich deshalb Teile seines Gehalts. Vor Gericht errang der Beschuldigte nun aber einen Punktsieg.
Lesezeit 3 Minuten
Ein leitender rheinland-pfälzischer Archäologe soll in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Ausgrabungen bewusst falsch datiert und veröffentlicht haben. Es geht um Sensationsfunde wie den Neandertaler von Ochtendung und die Lokalisierung der entscheidenden Schlacht zwischen Römern und Treverern von Riol bei Trier.