Bei einem Unfall auf der Autobahn werden vier Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz. Die Strecke in Fahrtrichtung Koblenz ist voll gesperrt.

Sprendlingen (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Sprendlingen (Landkreis Mainz-Bingen) sind vier Insassen eines Autos zum Teil schwer verletzt worden. Eine 25-Jährige sei bei dem Unfall in Fahrtrichtung Koblenz mit einem Lkw kollidiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Derzeit sei die Strecke ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei die 25-Jährige mit drei weiteren Mitfahrern in ihrem Auto aus bislang unbekannter Ursache vom Fahrstreifen nach rechts abgekommen und mit dem Lkw zusammengestoßen. Dabei seien alle vier Insassen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war den Angaben zufolge an der Unfallstelle im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Lkw-Fahrer blieb laut Mitteilung unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei bislang keine Angaben. Die Sperrung werde noch etwa bis 15 Uhr andauern, hieß es.