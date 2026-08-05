Wegen eines nächtlichen Unfalls bei Rheinböllen ist die A61 für Stunden in Richtung Süden gesperrt. Es kommt zu einem langen Stau.

Rheinböllen (dpa/lrs) – Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 61 schwer verletzt worden. Ein Auto war in der Nacht auf der A61 bei Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zum Hergang machten die Beamten nicht.

Die Autobahn war für rund 4,5 Stunden in Richtung Süden gesperrt. Laut dem ADAC staute es sich in der Nacht bis zu vier Kilometer hinter der Unfallstelle.