Wenn Jürgen Becker Abstand von der Bühne sucht, zieht es den Kabarettisten aufs Wasser. Im Sportboothafen in Güls liegt sein DDR-Kajütboot, das schon einiges erlebt hat. Doch der Koblenzer Stadtteil liegt ihm noch aus einem anderen Grund am Herzen.
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Vor wenigen Tagen sprach Jürgen Becker mit uns im Interview ausführlich über Politik, gesellschaftliche Konflikte und sein aktuelles Programm, mit dem er im März 2027 ins Café Hahn kommt. Ein Thema wurde dabei allerdings nur gestreift: seine besondere Beziehung zum Stadtteil Güls – in dem sich auch das Café Hahn befindet – und zur Mosel.