Erst soll es in Saarbrücken eine Auseinandersetzung gegeben haben. Dann zückt jemand ein Messer.

Saarbrücken (dpa) - Bei einer Auseinandersetzung mit fünf Beteiligten in Saarbrücken sind vier Menschen mit einem Messer verletzt worden. Bei einem Schwerverletzten habe das Messer beim Transport ins Krankenhaus noch in der Wunde gesteckt, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Samstag. Zudem seien drei weitere Menschen leicht mit dem Messer verletzt worden. Der fünfte Beteiligte erlitt durch einen Faustschlag leichte Verletzungen.

Der Schwerverletzte schwebe nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. «Er ist über den Berg.» Bei den Leichtverletzten handele es sich um zwei Frauen und zwei Männer. Einer von ihnen sei ein Jugendlicher, die anderen Beteiligten seien hingegen zwischen 30 und 43 Jahre alt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.