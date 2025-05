Gegen Google-Gemecker am Hahn regt sich Widerspruch

Unbeliebtester Flughafen Deutschlands: Dieses Urteil, das in einem Ranking auf Basis von Google-Rezensionen über den Flughafen Hahn gefällt wurde, wollen viele Nutzer und Fans des Hunsrück-Airports so nicht stehen lassen. Reaktionen und Widerspruch.

In einer deutschlandweiten Auswertung von Google-Rezensionen hat der Flughafen Hahn nicht gut abgeschnitten, im Ranking des Portals AirHelp landete er auf dem letzten Platz und wurde somit zum unbeliebtesten Airport Deutschlands gekürt. Doch dagegen regt sich auch Widerspruch – beispielsweise bei Facebook.

„Kann ich leider nicht nachvollziehen. Sehr angenehmer Flughafen. Personal sehr freundlich“, kommentiert dort etwa eine Nutzerin unter dem Artikel unserer Zeitung zum AirHelp-Ranking. „Für‘n Klicker und nen Knopf fliegen wollen und sich dann noch beschweren (...). Aber typisch deutsch, wir sind nur am Meckern“, schreibt ein anderer. „Wenn der Flug dort nur 15 Euro kostet, juckt mich der Service wenig. Beziehungsweise frage ich mich, was die Leute da erwarten“, lautet eine weitere Reaktion.

„Ich mag den Hahn.“

Kommentar einer Facebook-Nutzerin

AirHelp hatte für sein Ranking mehr als 316.000 Google-Rezensionen von Passagieren ausgewertet, die ihre Erfahrungen an deutschen Flughäfen geteilt haben und dafür Sterne vergaben. Dabei erhielt der Hahn von 5 möglichen Sternen im Schnitt lediglich 2,8 Sterne.

Gleichwohl hat der Hahn definitiv seine Fans. „Das können ja nur wieder Auswertungen sein von Leuten, denen der Hahn ein Dorn im Auge ist. Der Flughafen ist top, es gibt nichts zu bemängeln, vor allem nicht bei den Preisen“, schreibt ein Facebook-Nutzer auf der Seite unserer Zeitung, „Ich mag den Hahn“, eine andere. Eine Nutzerin lobt: „Ich find ihn prima, nicht weit von meinem zu Hause, und die Abfertigung geht superschnell.“

Auch in den Google-Rezensionen findet sich Zuspruch: „Der Flughafen Hahn ist superübersichtlich (...). Natürlich ist es kein supermoderner Flughafen, aber alles ist zweckmäßig und funktioniert gut“, heißt es etwa.

Und auf Holidaycheck erhält der Hahn zwar insgesamt nur 2,6 von dort möglichen 6 Sonnen, aber nicht nur Kritik. Ein Nutzer fasst es so zusammen: „Alles in allem ist der Flughafen ganz in Ordnung. Niemand sollte vergessen, dass eigentlich jeder dort abfliegt, weil man Geld sparen möchte.“