In den nächsten Tagen erreichen die Höchsttemperaturen bei wechselhaftem Wetter maximal 19 Grad, in der Nacht wird es teils frostig kalt.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In den nächsten Tagen müssen sich Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen Wechsel von Sonne, Wolken und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es heute trocken. Im Süden gibt es mehr Sonne als im Norden bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad.

Am Mittwoch gibt es im Tagesverlauf vereinzelt schwache Schauer. Bei etwa gleichbleibenden Temperaturen ist es wechselnd bis stark bewölkt. Auch am Donnerstag soll es viele Wolken geben und stellenweise regnen, im Norden lockert es teils auf. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 7 bis 3, in der Eifel bis 0 Grad ab. Im Norden ist Frost in Bodennähe möglich. Am Freitag soll es dann aufklaren und trocken bleiben bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad.