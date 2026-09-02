Wettervorhersage
Viele Wolken bei sommerlichen Temperaturen
Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland
Wolken bedecken größtenteils den Himmel, wie hier in Oberleuken im Saarland. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Die Sonne bleibt in Rheinland-Pfalz und im Saarland größtenteils aus – die besten Chancen gibts im Süden.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommt die Sonne nur selten zum Vorschein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bedecken Wolken größtenteils den Himmel, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad. Nachts kühlt es auf 14 bis 10 Grad ab und es kann vereinzelt regnen.

Am Donnerstag bestimmen weiterhin Wolken das Wetter. Bei 20 bis 27 Grad zieht vor allem im Norden im Tagesverlauf Regen auf. In der Nacht zeigt sich bei 14 bis 18 Grad ein ähnliches Bild. Auch am Freitag bleibt es im Süden freundlicher. Die Temperaturen klettern gebietsweise auf bis zu 30 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260902-930-619458/1

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