Wetter
Viele Wolken an den Ostertagen
Frostiger Morgen
Tagsüber ist es mild, nachts kühlt es jedoch noch ziemlich ab. (Symbolbild)
Daniel Bockwoldt. DPA

Teils Sonne, teils Wolken, teils Regen: Es wird wechselhaft, aber mild an Ostern.

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Barweiler (dpa/lrs) – Am Osterwochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland häufig bewölkt, aber mild. Zeitweise lockern die Wolken auf, örtlich fällt auch Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Donnerstag ist es zunächst meistens sonnig, gegen Mittag ziehen Wolken auf. Gegen Abend kann es stellenweise regnen. Dabei liegen die Temperaturen zwischen elf und 15 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es laut DWD auf null bis drei Grad ab. Häufig gibt es Bodenfrost.

Am Karfreitag zeigt sich die Sonne zeitweise, überwiegend bleibt es jedoch bewölkt, am Abend kann es regnen. Dabei bleibt es so mild wie am Donnerstag. Am Samstag wird es ähnlich wechselhaft. Die Sonne zeigt sich allerdings gegen Nachmittag und es wird wärmer bei 15 bis 18 Grad, in der Eifel bei 13 Grad.

Am Ostersonntag wird es dem DWD zufolge teils heiter, teils regnerisch bei ähnlich milden Temperaturen.

© dpa-infocom, dpa:260402-930-897972/1

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