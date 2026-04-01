Gags, Scherze – und KI-Bilder
So kreativ wurden Rheinland-Pfälzer in April geschickt
In Koblenz kann man jetzt angeblich an Kranwipfelführungen am Kurfürstlichen Schloss teilnehmen - ein Aprilscherz der Koblenz-To
In Koblenz kann man jetzt angeblich an Kranwipfelführungen am Kurfürstlichen Schloss teilnehmen - ein Aprilscherz der Koblenz-Touristik, der auf große Resonanz stieß. Für das Foto hat die Koblenz-Touristik auf Hilfe von Künstlicher Intelligenz zurückgegriffen. Es wurde mithilfe von ChatGPT überarbeitet.
Malte Schreer/Koblenz-Touristik/überarbeitet mit ChatGPT

April, April! Am Mittwoch war wieder Veräppel-Tag – und auch im Norden von Rheinland-Pfalz zeigten sich Institutionen, Behörden und Einzelscherzkekse wieder einmal sehr kreativ. Wir geben einen Überblick zum Schmunzeln.

Lesezeit 2 Minuten
Soso, eine Kranwipfelführung „über den Dächern von Koblenz“ soll es nun also geben. Schwebende Wege zwischen den Baukränen am Kurfürstlichen Schloss und der Pfaffendorfer Brücke, Aussichtsplattformen – spektakuläre Einblicke garantiert. Wem diese am Mittwoch veröffentlichte Ankündigung der Koblenz-Touristik irgendwie spanisch vorkam, der lag richtig: Die Kranwipfelführung war ein Aprilscherz, hübsch inszeniert mit (KI-verändertem) Foto, ...

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Rheinland-PfalzFreizeit

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