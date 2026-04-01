Gags, Scherze – und KI-Bilder So kreativ wurden Rheinland-Pfälzer in April geschickt Tim Kosmetschke 01.04.2026, 16:18 Uhr

i In Koblenz kann man jetzt angeblich an Kranwipfelführungen am Kurfürstlichen Schloss teilnehmen - ein Aprilscherz der Koblenz-Touristik, der auf große Resonanz stieß. Für das Foto hat die Koblenz-Touristik auf Hilfe von Künstlicher Intelligenz zurückgegriffen. Es wurde mithilfe von ChatGPT überarbeitet. Malte Schreer/Koblenz-Touristik/überarbeitet mit ChatGPT

April, April! Am Mittwoch war wieder Veräppel-Tag – und auch im Norden von Rheinland-Pfalz zeigten sich Institutionen, Behörden und Einzelscherzkekse wieder einmal sehr kreativ. Wir geben einen Überblick zum Schmunzeln.

Soso, eine Kranwipfelführung „über den Dächern von Koblenz“ soll es nun also geben. Schwebende Wege zwischen den Baukränen am Kurfürstlichen Schloss und der Pfaffendorfer Brücke, Aussichtsplattformen – spektakuläre Einblicke garantiert. Wem diese am Mittwoch veröffentlichte Ankündigung der Koblenz-Touristik irgendwie spanisch vorkam, der lag richtig: Die Kranwipfelführung war ein Aprilscherz, hübsch inszeniert mit (KI-verändertem) Foto, ...







Artikel teilen

Artikel teilen