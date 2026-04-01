April, April! Am Mittwoch war wieder Veräppel-Tag – und auch im Norden von Rheinland-Pfalz zeigten sich Institutionen, Behörden und Einzelscherzkekse wieder einmal sehr kreativ. Wir geben einen Überblick zum Schmunzeln.
Lesezeit 2 Minuten
Soso, eine Kranwipfelführung „über den Dächern von Koblenz“ soll es nun also geben. Schwebende Wege zwischen den Baukränen am Kurfürstlichen Schloss und der Pfaffendorfer Brücke, Aussichtsplattformen – spektakuläre Einblicke garantiert. Wem diese am Mittwoch veröffentlichte Ankündigung der Koblenz-Touristik irgendwie spanisch vorkam, der lag richtig: Die Kranwipfelführung war ein Aprilscherz, hübsch inszeniert mit (KI-verändertem) Foto, ...