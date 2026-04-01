Konzert der Superlative Mahlers Zweite mit mehr als 200 Mitwirkenden Claus Ambrosius 01.04.2026, 11:35 Uhr

i Gabriel Venzago ist seit der Spielzeit 2025/2026 neuer Mainzer Generalmusikdirektor und musikalischer Leiter des monumentalen Programms rund um Gustav Mahlers 2. Sinfonie. Andreas Etter/Staatstheater Mainz

Mahlers „Auferstehungssinfonie“ mit monumentalem Schlusschor verlangt große Besetzung – und bekommt sie: In Mainz und Koblenz musizieren Landes-Jugendensembles mit Profis, das Koblenzer Konzert am 12. April ist ein Benefizabend mit freiem Eintritt.

Seit 2022 ist das Philharmonische Staatsorchester Mainz dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz (LJO) in einer Orchesterpatenschaft verbunden. Mit der aktuellen Probenphase des LJO und des Landesjugendchores (LJC) trägt diese Partnerschaft nun besonders üppige Früchte: Auf dem Programm der Konzerte im Staatstheater Mainz (10.







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