Mahlers „Auferstehungssinfonie“ mit monumentalem Schlusschor verlangt große Besetzung – und bekommt sie: In Mainz und Koblenz musizieren Landes-Jugendensembles mit Profis, das Koblenzer Konzert am 12. April ist ein Benefizabend mit freiem Eintritt.
Lesezeit 1 Minute
Seit 2022 ist das Philharmonische Staatsorchester Mainz dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz (LJO) in einer Orchesterpatenschaft verbunden. Mit der aktuellen Probenphase des LJO und des Landesjugendchores (LJC) trägt diese Partnerschaft nun besonders üppige Früchte: Auf dem Programm der Konzerte im Staatstheater Mainz (10.