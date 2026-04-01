Im Februar wurde der mutmaßliche Mörder von Amy Lopez festgenommen, 81 Jahre ist der Mann alt. Ein Senior hinter Gittern – kein Einzelfall. In Gefängnissen in RLP sitzen viele Menschen mit 60plus ein. Was für sie gilt und was das Land Neues plant.
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Aus dem Seniorenheim ins Gefängnis: Diesen Weg nahm der mutmaßliche Mörder von Amy Lopez, jener US-amerikanischen Touristin, die vor 32 Jahren in Koblenz umgebracht wurde. Der Täter blieb Jahrzehnte lang unerkannt, bis eine DNA-Probe die Koblenzer Mordkommission im Februar auf die Spur eines Mannes führte.