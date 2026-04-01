Amy-Lopez-Verdächtiger ist 81 Welche Bedingungen für Senioren hinter Gittern gelten Anke Mersmann 01.04.2026, 16:00 Uhr

i Ein Justizbeamter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich steht im Raum für Physiotherapie, während ein Therapeut Vorbereitungen zur Behandlung eines schwerbehinderten Häftlings trifft. In der JVA ist eine neue Pflegeabteilung für ältere Gefangene eingerichtet worden. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Im Februar wurde der mutmaßliche Mörder von Amy Lopez festgenommen, 81 Jahre ist der Mann alt. Ein Senior hinter Gittern – kein Einzelfall. In Gefängnissen in RLP sitzen viele Menschen mit 60plus ein. Was für sie gilt und was das Land Neues plant.

Aus dem Seniorenheim ins Gefängnis: Diesen Weg nahm der mutmaßliche Mörder von Amy Lopez, jener US-amerikanischen Touristin, die vor 32 Jahren in Koblenz umgebracht wurde. Der Täter blieb Jahrzehnte lang unerkannt, bis eine DNA-Probe die Koblenzer Mordkommission im Februar auf die Spur eines Mannes führte.







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