Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Zahl versetzungsgefährdeter Kinder in der ersten Klassenstufe an der Gräfenauschule in Ludwigshafen ist trotz Hilfsprogrammen und Unterstützung weiter alarmierend hoch. Schätzungen zufolge müssten im Augenblick 38 Kinder die erste Klasse wiederholen, sagte Rektorin Barbara Mächtle der Deutschen Presse-Agentur. Im Vorjahr waren es 37. Eine tiefgreifende Besserung sei trotz verschiedener Projekte bisher nicht erkennbar. Auch in anderen Jahrgangsstufen sei die Zahl der Versetzungsgefährdeten hoch, sagte Mächtle. Besonders betroffen sei auch die zweite Klasse.

Der Schulstandort Hemshof in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gilt als «Problemviertel». Oft sprechen die Kinder schlecht Deutsch oder kommen aus bildungsfernen Familien. Und es gibt das Problem, Strukturen des Schulalltags anzunehmen, was nach einem kurzen Kita-Besuch vielen Kindern schwerfällt. Die Situation in Ludwigshafen hatte mehrfach überregional für Aufsehen gesorgt. 2023 mussten 39 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen.

«Kinder brauchen Zeit zum Lernen»

«Innerhalb eines Jahres sollen Kinder oft nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern auch alle weiteren Kompetenzen für den Schulalltag aufbauen – das ist für viele unrealistisch», sagte Mächtle. Nötig sei eine noch weitreichendere Vorbereitung vor dem Schuleintritt. Hilfsmittel wie das Familiengrundschulzentrum oder das Startchancen-Programm hätten ihre Wirkung noch nicht ausreichend entfaltet. «Dazu nötig ist auch Personal. Fachkräfte sind Mangelware.»

Schwierig sei auch das neue Gesetz zum gemeinsamen Unterricht von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. «Die Klassenlehrkräfte der Grundschule haben keine entsprechende Ausbildung, sollen aber zusätzlich sonderpädagogische Aufgaben übernehmen.»

Mächtle forderte ein Umdenken in der frühkindlichen Bildung. «Ohne gezielte Förderung vor der Einschulung wird sich die Lage an den Grundschulen weiter zuspitzen – nicht nur bei uns.» Für viele Kinder sei eine Wiederholung der ersten Klasse weiter eine sinnvolle Maßnahme, um solide Sprachkenntnisse und grundlegende Fähigkeiten zu entwickeln. «Ein gutes sprachliches Fundament ist entscheidend für den weiteren Bildungsweg», sagte die Rektorin. «Kinder brauchen Zeit zum Lernen.»

«Verbesserungen auf den Weg gebracht»

Das Bildungsministerium hatte im April mitgeteilt, die Herausforderungen seien zweifellos groß, und die Situation sei trotz vieler Maßnahmen nicht von einem Tag auf den anderen veränderbar. «Alle Schritte brauchen Zeit, um zu wirken. Deshalb sind die Maßnahmen weiterzuverfolgen, zu evaluieren und zielgerichtet zu ergänzen – beginnend im frühkindlichen Bereich, beim Übergang in die Grundschule und über die Grundschulzeit hinweg.»

Ministerium und Schulaufsicht stünden in engem und regelmäßigem Austausch auch mit der Grundschule Gräfenau und ihrer «herausfordernden Situation». Die Schule habe mit «sehr intensiver Unterstützung und Begleitung» zahlreiche Veränderungen und Verbesserungen auf den Weg gebracht. «Weitere, ergänzende Maßnahmen sind schon veranlasst und werden zum nächsten Schuljahr starten.»