Viele Überraschungen und ein Abbruch: So war Rock am Ring

Nürburg (dpa/lrs) - Das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring ist mit Regen, einigen Überraschungen und rund 100 Acts von 90.000 Menschen gefeiert worden. Die Rockfans trotzdem am Pfingstwochenende dem durchwachsenen Wetter und feierten vor vier Bühnen und auf den Campingplätzen. Und das weitgehend friedlich.

Welche Überraschungen gab es?

Gleich zu Beginn am Freitagmittag standen zwei «Very Special Guests» auf dem Programm. Auf der Bühne stand dann die Band Electric Callboy, die das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring eröffnete. Danach folgte die Italo-Schlager-Band Roy Bianco & die Abbrunzati Boys. Damit eröffneten zwei deutsche Bands das diesjährige Festival.

Feine Sahne Fischfilet aus Rostock stattete den Fans am Samstagmittag einen Überraschungsbesuch auf einem der Campingplätze ab. Die Band spielte bereits am Freitag auf dem Festival, legte einen Tag später mit einem überraschenden Auftritt auf einem der Campingplätze nach. Dabei gab es sogar einen Heiratsantrag auf der provisorischen Bühne.

Die Chemnitzer Band Kraftklub nahm am Samstagabend unangekündigt ein Bad in der Menge. Zuvor war der Auftritt bereits mit einem Countdown angeteasert worden. «Kraftklub – Sterben in Karl-Marx-Stadt» stand in großen roten Buchstaben an einem Gerüst, das von einem Kran in den Himmel gehalten wurde. Darunter ein Timer, der um kurz nach 18 Uhr ablief.

Pünktlich sprang die Band in weißen Anzügen auf eine kleine Bühne mitten in der Menge. Sie spielte einige Minuten, bevor sie genauso schnell wieder verschwand. Auf ähnliche Art und Weise hatte sie jüngst schon in ihrer Heimatstadt Chemnitz ein Überraschungskonzert gegeben - dort allerdings länger.

Für das kommende Jahr steht bereits ein erster Headliner fest. Der Auftritt von Linkin Park 2026 wurde am Freitagabend mit Feuerwerk und LED-Anzeige unter Jubel bekanntgegeben.

Hat alles reibungslos geklappt oder gab es irgendwo Probleme?

Das allermeiste lief am Wochenende wie geplant. Die deutsche Metalcore-Band Heaven Shall Burn musste ihren Auftritt am Samstagabend nach nur einem Lied allerdings abbrechen. Ihr Sänger habe sich «eine Verletzung am/im Hals zugezogen», schrieb die Band am Abend auf ihren Kanälen in den sozialen Medien. «Es zerreisst uns und vor allem ihm wirklich das Herz Euch da nach dem großen Regen und aufklarendem Abendhimmel stehen zu lassen.»

Wie viele Rettungseinsätze gab es?

Insgesamt waren Rettungskräfte und Polizei bis Sonntagmittag zufrieden. «Es ist ein super Umgang mit den Gästen, gute Stimmung. Und man hilft sich gegenseitig», sagte Armin Link vom DRK am Samstag. Es sei aber viel zu tun. «Für uns alte Hasen ist es eigentlich "Back to the roots", so wie es früher mal war bei Rock am Ring.»

Bis Sonntagmittag gab es laut Link rund 530 Einsätze des Rettungsdienstes und rund 3.000 Versorgungen bei den Sanitätsstellen. Der Rettungshubschrauber sei bislang dreimal geflogen und habe Patienten in Spezialkliniken gebracht. Morgens sei traditionell weniger los, «bis alle wachwerden.»

Die Polizei sagte am späten Samstagabend: «Bislang ist alles friedlich verlaufen aus unserer Sicht.» Auch am Sonntagmittag hieß es: «Wenige Straftaten, wenige Unfälle.»

Leinwände, Bands, Menschen: Die Zahlen von Rock am Ring

90.000 Menschen feierten am Wochenende beim ausverkauften Rock am Ring.

Es gab vier Bühnen, auf denen rund 100 Acts spielten.

An den beiden größten Bühnen, der Utopia und der Mandora Stage gibt es vorn an den Bühnen jeweils 620 Quadratmeter große LED-Flächen.

Für alle vier Bühnen kamen etwa 25 Trucks mit 1.500 Tonnen Stahl.

Gleichzeitig fand in Nürnberg das Zwillingsfestival Rock im Park statt, das mit 88.500 Menschen ebenfalls ausverkauft war.

Hat das Wetter mitgespielt?

Die Wettervorhersage war gar nicht gut - Schauer, Gewitter, Wind, das volle Programm. Dementsprechend vorbereitet waren die Fans, sie hatten Gummistiefel, Regenponchos aber auch Sonnencreme im Gepäck. Die meiste Zeit hielt das Wetter allerdings überraschend gut.

Allerdings gab es zwischendrin schon immer mal wieder Regenschauer. So auch am Samstagabend kurz vor dem Auftritt von Bullet For My Valentine, als es einige Minuten lang deutlich regnete. «Das Wetter ist halt, wie es auf dem Nürburgring so ist», sagte Polizeisprecher Jürgen Fachinger.

Wie sieht es mit der Abreise aus?

«Es wird morgen sicherlich ganz interessant werden, wenn ihr die Parkplätze verlassen müsst, dann könnte es etwas schwieriger werden», sagte Fachinger am späten Samstagabend.

Der Veranstalter schrieb am Samstagabend ebenfalls Richtung Tagesparker: «Es hat viel geregnet - die Parkflächen sind nass und stellenweise rutschig. Bitte fahrt achtsam und mit Gefühl vom Gelände.»