«Mach dich stark mit uns!» - unter diesem Motto demonstrieren in Saarbrücken zahlreiche Frauen und Männer für faire Arbeit und Löhne. Was verlangt der DGB-Saar-Chef?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mehr als 3.500 Menschen haben laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) an seiner zentralen Demo für faire Arbeit im Saarland teilgenommen. Die Kundgebung am Feiertag 1. Mai in der Landeshauptstadt Saarbrücken stand unter dem Motto «Mach dich stark mit uns!»

DGB-Saar-Chef Timo Ahr forderte auch mit Blick auf die künftige Bundesregierung eine Erhöhung des Mindestlohnes auf mindestens 15 Euro pro Stunde. Zugleich müssten Reiche einen gerechten Beitrag für die Gesellschaft leisten – «mit einer Vermögenssteuer, einer fairen Erbschaftssteuer und mit knallhartem Vorgehen gegen Steuerflucht».

«Schulterschluss mit anderen EU-Ländern»

Ahr richtete den Blick auch über die Staatsgrenzen: Gerade jetzt sei ein starkes Europa nötiger denn je. «Die großen Herausforderungen – den klimagerechten Umbau unserer Wirtschaft, die Energie- und Sicherheitskrisen – können wir in Deutschland nur im Schulterschluss mit anderen EU-Ländern meistern», betonte der DGB-Saar-Chef.