Offenbach (dpa/lrs) – Trockenes Sommerwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis zum Sonntag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Freitag mit Temperaturen von maximal 24 bis 29 Grad. Dazu scheint reichlich die Sonne und es bleibt trocken. Auch in der Nacht zum Samstag sind Wolken die Ausnahme, Regen ist nicht in Sicht. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 16 Grad zurück.

Das Wochenende startet ebenfalls heiter bis sonnig und trocken. Die Thermometer klettern laut DWD auf maximal 27 bis 30 Grad, in Hochlagen um 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag nimmt dann die Bewölkung zu und im Nordwesten ist bereits leichter Regen möglich. Es kühlt auf bis zu 12 Grad ab.

Der Sonntag zeigt sich dann weniger freundlich: Der Wetterdienst erwartet Wolken und zeitweise etwas Regen, am Nachmittag auch einzelne Schauer. Mit Höchstwerten von 22 bis 26 Grad bleibt es allerdings warm.