Mainz (dpa/lrs) – Zum Ende der Woche erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Wetter bei Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen zum Mittag einzelne Gewitter mit Starkregen auf, punktuell kann es unwetterartig werden. Diese klingen erst am Abend ab.

Auch am Freitag sind den ganzen Tag einzelne Gewitter und Schauer möglich, teils mit Starkregen bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad. Am Samstag soll es bei gleichbleibenden Temperaturen von Norden ausgehend gebietsweise auflockern und trocken bleiben. Vom Saarland bis zur Pfalz sind weiterhin Regen und Gewitter möglich. In der Nacht zum Sonntag und auch am Tag soll es verbreitet schauerartigen Regen und einzelne Gewitter geben.