Feuerwehr im Einsatz
Viel Rauch bei Brand von Lagerhalle – Warnung für Anwohner
Feuerwehr
Die Feuerwehr ist im Einsatz, um die Lagerhalle zu löschen. (Symbolbild)
Uwe Anspach. DPA

Starke Rauchentwicklung bei einem Brand: Anwohner in mehreren Gemeinden an der Grenze zu Luxemburg sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Bollendorf (dpa/lrs) – Der Brand einer Lagerhalle beschäftigt die Feuerwehr in der Eifel. Das Feuer brach am Nachmittag in Bollendorf (Kreis Bitburg-Prüm) aus, wie Polizei und Feuerwehr mitteilen. Die Lagerhalle werde von außen gelöscht, was sich darin befinde, sei unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Es gebe starke Rauchentwicklung, weshalb die Anwohner und Anwohnerinnen in den umliegenden Gemeinden aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auch eine Straße wurde gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260513-930-77251/1

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