Dorf musste Bundeswehr weichen Videodoku: Zaubach soll nicht vergessen werden Kevin Rühle 27.03.2026, 13:02 Uhr

i Im Wohnzimmer von Hans Bernd Müller erinnert ein Gemälde an die Gemeinde Zaubach. Kevin Ruehle

Hans Bernd Müller kann sich noch sehr gut an seine alte Heimat erinnern. Beim Blick auf die Wiesen des Truppenübungsplatzes Baumholder kommt bei dem Sohn des ehemaligen Bürgermeisters der Gemeinde Wehmut auf.

Die Gemeinde Zaubach verschwindet 1977 von der Landkarte. Die Gemeinde existiert 700 Jahre, doch sie muss weichen. Als die Einwohner von Zaubach von der Entscheidung erfahren, baut die Schwester von Hans Bernd Müller gerade ein neues Haus. 14 Orte in der Umgebung waren schon in der Zeit des Nationalsozialismus verschwunden.







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