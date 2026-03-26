Wahlsieger im ersten Interview
Schnieder: „Rheinland-Pfälzer erwarten keinen Popstar“
Gut gelaunt zeigte sich Gordon Schnieder nach dem Wahlsieg bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 22. März: Unsere Zeitun
Gut gelaunt zeigte sich Gordon Schnieder nach dem Wahlsieg bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 22. März: Unsere Zeitung traf den CDU-Landes- und Fraktionschef in Mainz zum ersten ausführlichen Interview nach dem Wahlerfolg.
Alexander Sell

Am Sonntag hat Gordon Schnieder die Landtagswahl gewonnen, nun verhandelt der Vulkaneifeler über die erste Große Koalition in Rheinland-Pfalz. Im exklusiven Interview spricht Schnieder über einen Bierdeckel, Urlaubssperren und Langweiler.

Lesezeit 6 Minuten
Gordon Schnieder hat turbulente Tage hinter sich. Am Sonntag gewann er als Spitzenkandidat der CDU die Landtagswahl, feierte danach bis spätabends mit seinen Parteikollegen. Montagfrüh ging es mit dem Flieger nach Berlin: Gratulationen von Kanzler Friedrich Merz.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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