Am Sonntag hat Gordon Schnieder die Landtagswahl gewonnen, nun verhandelt der Vulkaneifeler über die erste Große Koalition in Rheinland-Pfalz. Im exklusiven Interview spricht Schnieder über einen Bierdeckel, Urlaubssperren und Langweiler.
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Gordon Schnieder hat turbulente Tage hinter sich. Am Sonntag gewann er als Spitzenkandidat der CDU die Landtagswahl, feierte danach bis spätabends mit seinen Parteikollegen. Montagfrüh ging es mit dem Flieger nach Berlin: Gratulationen von Kanzler Friedrich Merz.