Theatertage RLP in Koblenz Die überraschende Kunst des Gehens Andreas Pecht 27.03.2026, 00:00 Uhr

i 2022 erarbeitete die Schweizerin Rafaele Giovanola mit tanzmainz das Stück "Sphynx" und erhielt im selben Jahr dafür den Theaterpreis "Der Faust" - seit 2024 ist die leicht überarbeitete Version "Sphynx #2" im Repertoire. Mit diesem gastierte die Compagnie jetzt in Koblenz bei den Theatertagen RLP. Andreas Etter/Staatstheater Mainz

Sechs Männer, sieben Frauen – und unzählige Arten zu gehen: „Sphinx #2“ von Rafaele Giovanola verwandelt als Mainzer Gastspiel bei den Theatertagen RLP eine alltägliche Bewegung in ein vieldeutiges Spiel aus Individualität, Rhythmus und Gemeinschaft.

„Es ist wunderbar, zu sehen, wie viele Arten des Gehens es gibt.“ So reagiert Annett Göhren bei einem öffentlichen Nachgespräch auf der Bühne mit dem Koblenzer Theaterintendanten Markus Dietze und Honne Dohrmann, dem Direktor der Tanzsparte am Staatstheater Mainz.







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