Sechs Männer, sieben Frauen – und unzählige Arten zu gehen: „Sphinx #2“ von Rafaele Giovanola verwandelt als Mainzer Gastspiel bei den Theatertagen RLP eine alltägliche Bewegung in ein vieldeutiges Spiel aus Individualität, Rhythmus und Gemeinschaft.
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„Es ist wunderbar, zu sehen, wie viele Arten des Gehens es gibt.“ So reagiert Annett Göhren bei einem öffentlichen Nachgespräch auf der Bühne mit dem Koblenzer Theaterintendanten Markus Dietze und Honne Dohrmann, dem Direktor der Tanzsparte am Staatstheater Mainz.