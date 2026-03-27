Generalsanierung rechter Rhein Kampf gegen Bahnlärm: BI legt Beschwerde bei EU ein Cordula Sailer-Röttgers 27.03.2026, 08:40 Uhr

Die BI im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn kämpft für besseren Lärmschutz. Nun hat sie dafür eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Auch die Generalsanierung am rechten Rheinufer könnte juristische Angriffsfläche bieten.

Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn hat eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Der Grund: Sie hält den Lärmaktionsplan des Eisenbahnbundesamts für die Haupteisenbahnstrecken für unzureichend. Die Bundesrepublik Deutschland verletze damit die europäische Umgebungslärmrichtlinie.







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