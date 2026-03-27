Keine Künstliche Intelligenz, dafür klare Positionen: Die „Guten Aussichten“ zeigen auf der Festung Ehrenbreitstein acht Abschlussarbeiten junger Fotografie – über Krieg, Erinnerung und Gesellschaft, präzise beobachtet und eindrucksvoll verdichtet.
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Eine der wichtigsten Erkenntnisse vorneweg: Bei den diesjährigen „Guten Aussichten“, der international kuratierten Auswahl junger deutscher Fotografie, spielt Künstliche Intelligenz keine Rolle. Zu sehen sind bis 9. August auf der Festung Ehrenbreitstein acht Positionen, ausgewählt aus 108 eingereichten Abschlussarbeiten deutscher Hochschulen im Bereich Fotografie.