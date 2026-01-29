Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin hat neue Details zu den aus den Aufnahmeeinrichtungen verschwundenen Asylbewerbern genannt. Im Landtag sagte sie, wie viele polizeibekannt sind.
Die Diskussion über aus Erstaufnahmeeinrichtungen verschwundene Asylbewerber geht weiter. Die AfD hatte dazu eine Aktuelle Stunde im Landtag beantragt. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) nannte bei der Debatte neue Details.Im Fall der abgängigen Asylbewerber aus Aufnahmeeinrichtungen (AfA) im Land informiert die Landesregierung weiterhin nur scheibchenweise und erst auf konkrete Nachfragen.