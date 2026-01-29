Ministerium nennt neue Zahlen
Verschwundene Asylbewerber: So viele sind straffällig
Die Eingangsschranken der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil werden geschlossen: Immer wieder verschwinden Asylbewerber aus den AfAs des Landes. Im Landtag gab es nun Informationen darüber, wie viele von ihnen straffällig geworden sind.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin hat neue Details zu den aus den Aufnahmeeinrichtungen verschwundenen Asylbewerbern genannt. Im Landtag sagte sie, wie viele polizeibekannt sind.

Lesezeit 2 Minuten
Die Diskussion über aus Erstaufnahmeeinrichtungen verschwundene Asylbewerber geht weiter. Die AfD hatte dazu eine Aktuelle Stunde im Landtag beantragt. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) nannte bei der Debatte neue Details.Im Fall der abgängigen Asylbewerber aus Aufnahmeeinrichtungen (AfA) im Land informiert die Landesregierung weiterhin nur scheibchenweise und erst auf konkrete Nachfragen.

