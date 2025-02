Kritik des Landesrechnungshofs Verschwenden Finanzämter unser Steuergeld? Ursula Samary 21.02.2025, 13:08 Uhr

i 22 Finanzämter gibt es in Rheinland-Pfalz. Könnten sie durch verbesserte Arbeitsabläufe Geld sparen? Laut Rechnungshof ja - in Millionenhöhe. Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa

Die Finanzämter treiben bei den Bürgern Steuern ein, um den Staat am Laufen zu halten. Aber wirtschaften sie selbst auch sorgfältig oder geben sie Millionen von Euro zu viel aus – Geld, das anderswo fehlt? In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell Kritik.

Verschwendet ausgerechnet das Landesamt für Steuern mit seinen 22 Finanzämtern Steuergeld in Millionenhöhe? Dies prangert jedenfalls der Landesrechnungshof als unabhängige Instanz an, nachdem sich Prüfer die Arbeitsabläufe genauer angeschaut haben. Ein Fazit: Allein in Geschäftsstellen der Finanzämter könnten bis zu 77 Vollzeitstellen eingespart oder für andere Aufgaben eingesetzt werden.

