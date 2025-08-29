Zehntausende Menschen werden am Wochenende nach Mendig kommen, um zusammen zu sein und gemeinsam zu beten. In der Eifel entsteht dafür eine kleine Zeltstadt.

Mendig (dpa/lrs) – Rund 40.000 Muslime und Musliminnen werden am Wochenende zur jährlichen Versammlung der deutschen Ahmadiyya-Gemeinschaft in Mendig erwartet. Die sogenannte Jalsa Salana findet von Freitag bis Sonntag auf dem Flugplatz in Mendig statt.

Angehörige der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) treffen sich dort, um gemeinsam zu beten, sich auszutauschen, zu essen und beisammen zu sein. Auf dem Flugplatz gibt es laut den Veranstaltern auch Plätze für Wohnwagen und Zelte sowie große Schlaf- und Essenszelte. Die Versammlung steht demnach unter dem Motto «Liebe für alle, Hass für keinen», was auch der Leitspruch der Ahmadiyya-Gemeinschaft ist.