Werden die Eltern mit der Betreuung ihrer Kinder ab dem kommenden Jahr zufrieden sein? Das wird auch vom notwendigen Personal und der Qualität der Angebote abhängen. So ist die Lage in Rheinland-Pfalz.

Ab kommendem Jahr gilt bundesweit der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Zunächst kommen die ersten Klassenstufen in den Genuss dieser Regelung – sofern die Eltern dies möchten. In den Jahren darauf soll der Anspruch um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden. Zurzeit arbeiten die Kommunen in Rheinland-Pfalz intensiv daran, dass genügend Räume und Mensen zur Verfügung stehen. Als größtes Problem aber zeichnet sich auch in unserem Bundesland die personelle Situation ab.

Städte und Gemeinden haben sich auf den Weg gemacht, um die Ganztagsbetreuung ab kommendem Jahr zu gewährleisten. Läuft also alles? „Was die Räume anbelangt, ja“, antwortet Mike Weiland (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley. „Es gibt jedoch ein großes Aber: Was das notwendige Personal angeht, hängen wir noch in der Luft. Personal erst einmal kriegen und dann zu bezahlen, da haben wir keine endgültige Lösung, auch weil es noch überhaupt keine klare Richtschnur für die zuständigen Kreise von oben gibt.“

i Schüler der Klasse 3a der Robert-Schumann-Grundschule bereiten sich am letzten Schultag auf den Schulschluss vor. Für rund 850.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen beginnen heute die Sommerferien. +++ dpa-Bildfunk +++ Arne Dedert. picture alliance/dpa

Lisa Diener vom Städtetag Rheinland-Pfalz analysiert das Problem wie folgt: „Nach unserer Einschätzung ist die Personalfrage die größte Hürde für die erfolgreiche Umsetzung der Ganztagsbetreuung. Das betrifft sowohl die Betreuung während der Schulzeit als auch in den Ferien. Kurze Arbeitszeiten (von 12 bis 16 Uhr) und der allgemeine Fach- und Arbeitskräftemangel erschweren die Besetzung offener Stellen erheblich.“

Ferien sind besondere Herausforderung

Eine besondere Herausforderung für die Kommunen sei dabei die Rechtsanspruchserfüllung in den Ferien. Es sind pro Jahr lediglich 20 Schließtage zulässig, sodass für den größten Teil der Ferien ein Betreuungsangebot erforderlich wird. Da in den Ferien die Schulen allerdings geschlossen sind und Sanierungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, wird eine Betreuung in der Schule kaum möglich sein, so der Städtetag.

Die Städte arbeiten daher daran, bestehende Ferienprogramme auszuweiten. So wie in Koblenz. Über die Ferienzeiten laufen hier laut Pressesprecher Thomas Knaack derzeit „Gespräche mit den freien Trägern der Jugendhilfe, in welchem Umfang und unter welchen Rahmenbedingungen von diesen Betreuungsplätze geschaffen werden können“. Ungedeckte Bedarfe werde die Stadt mit eigenen Maßnahmen decken.

Andreas Göbel erklärt für den Landkreistag Rheinland-Pfalz auf die Frage unserer Zeitung: „Flächendeckend hat sich (…) schon gezeigt, dass es sehr schwer sein wird, das für die Betreuung in den Rand- und Ferienzeiten notwendige zusätzliche Personal zu finden.“ Aus diesem Grund habe sein Verband immer wieder auf die Schwierigkeiten hingewiesen, ohne dass sich in der Sache selbst etwas geändert hat.

Weiter heißt es vom Landkreistag: „Der Gesetzgeber hat trotz aller Widersprüche der kommunalen Spitzenverbände den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung so ausgestaltet, dass er sich gegen den Träger des Jugendamtes, also gegen die Landkreise und kreisfreien Städte richtet. Die Trägerschaft für die Grundschulen in Rheinland-Pfalz ist aber bei den Verbands- beziehungsweise den Ortsgemeinden. Der Anspruch richtet sich auch nicht etwa gegen die Länder, die für die schulischen Angebote zuständig sind.“

Was gibt das Land an Bundesmitteln weiter?

Was an Erstattungen des Bundes für die notwendigen Kosten im laufenden Betrieb und das zusätzliche Personal über das Land bei den Kommunen ankommen wird, das bleibt erst einmal abzuwarten. Trotzdem, so der Landkreistag, seien die Kreise als Träger der Jugendämter in der Regel in enger Abstimmung mit den Verbands- und Ortsgemeinden als Schulträger dabei, die Angebote zur Erfüllung des Rechtsanspruchs zu finanzieren und zu organisieren.

Nun sagt das Gesetz nichts konkret über die Qualität der Betreuung aus, die ja über die reine Schulzeit hinausgeht. In einem Bericht zum Ganztagsförderungsgesetz (GaFög) wird festgestellt, dass allein mit qualifizierten Fachkräften der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter kaum zu erfüllen sein wird. In der Hälfte aller Einrichtungen sei schon jetzt Personal ohne formale pädagogische Qualifikation und ohne Fortbildung in den außerunterrichtlichen Angeboten tätig. Laut „Fachkräfte-Radar für Kita und Grundschule“ der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2022 werden rund 100.000 pädagogische Mitarbeiter mehr benötigt als voraussichtlich vorhanden.

Keine besondere Qualifizierung für Personal

Kenner der Materie halten es für „fast schon skandalös“, dass die Entscheidung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs „unter dem Deckmantel der Selbstverwaltung“ an die Kommunen delegiert werde. Oder wie es der Landkreistag Rheinland-Pfalz formuliert: „Um den Eintritt der Konnexität (…) zu vermeiden, hat der Gesetzgeber bisher keine besondere Qualifizierung für das zusätzliche Personal vorgesehen (...).“

Laut Städtetag hängt die Qualität „stark von der konkreten Umsetzungsform ab. In städtischen Horten gelten klare Standards. Auch bei betreuenden Grundschulen bemühen sich viele Städte, sozialpädagogische Qualität freiwillig zu sichern. Landesweit einheitliche Vorgaben für betreuende Grundschulen gibt es nicht.“

Vom Gemeinde- und Städtebund ist wiederum zu hören: „Zunächst einmal soll jedes Kind sicher betreut werden. Hier ist zu beachten, dass es gerade kein schulisches Angebot ist und nicht per Verpflichtung in Anspruch genommen wird, sondern der Rechtsanspruch kann in Anspruch genommen werden. Das hat zur Konsequenz, dass es keine schulischen Bildungsmaßnahmen im Rahmen der Betreuung geben darf, damit den Kindern kein Nachteil erwächst, die vom Rechtsanspruch keinen Gebrauch machen.“

Es bleibt also abzuwarten, wie zufrieden Eltern und Kinder mit den Angeboten sein werden. Von der Landesregierung heißt es, das Bildungsministerium habe bisher schon umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um den Fachkräftebedarf im Bildungsbereich zu sichern. Dazu gehörten zusätzliche Studienangebote, Fachkräftekampagnen, Quer- und Seiteneinstiege, Vorabzusagen et cetera. Die Maßnahmen zeigten Wirkung. Ferner gebe es Förderungen für zahlreiche Maßnahmen der Ferienbetreuung.

Städtetag: Hohes Defizit für Kommunen

Ob und wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern gelingt, hängt am Ende am Geld. Zur Einschätzung der Kosten für den laufenden Betrieb (zum Beispiel Personal und Energie) hat der Städtetag Rheinland-Pfalz eine Prognoseberechnung anhand der Kosten aus 2024 durchgeführt. Die geschäftsführende Direktorin Lisa Diener erklärt dazu: „Für die Schuljahre 2026/2027 bis 2029/ 2030 rechnen wir im Ergebnis mit ungedeckten Kosten in Höhe von rund 500 Millionen Euro für die Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Bei dieser Prognose sind einige Faktoren nicht berücksichtigt, wie beispielsweise Lohnkostensteigerungen, die Betreuung am fünften Werktag in Ganztagsschulen, Bedarfe aufgrund einer Mittagsverpflegung oder die Ausweitung der Ferienmaßnahmen auf möglichst acht Stunden werktäglich, sodass mit deutlich höheren Kosten zu rechnen ist. Das Land Rheinland-Pfalz erhält vom Bund insgesamt 144,6 Millionen Euro für die laufenden Betriebskosten. Selbst wenn die Kommunen diese Summe vollständig erhalten sollten, verbleibt ein hohes Defizit. Das Land lehnt bisher eine finanzielle Beteiligung aus originären Landesmitteln sowohl bei den Kosten für bauliche Maßnahmen als auch für den laufenden Betrieb ab, obwohl es dem Gesetz im Bundesrat zugestimmt hat.“

Bund und Land kündigen Gelder an

Auch um in die Schulen investieren zu können, warten die Kommunen auf ihren Anteil am Sondervermögen des Bundes. Außerdem hat die Landesregierung eine „Investitionsoffensive“ mit jeweils 300 Millionen Euro in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 angekündigt. ms