Einsatz in Lahnstein
Verpuffung bei Firma für Spezialchemie – keine Gefahr
Feuerwehr
Die Feuerwehr rückte am späten Nachmittag zu dem Firmengelände in Lahnstein aus. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Wie es zu dem Vorfall in der Produktion einer Firma für Spezialchemie kommen konnte, ist noch nicht klar. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht.

Lesezeit 1 Minute

Lahnstein (dpa/lrs) – Eine Verpuffung bei einer Firma für Spezialchemie in Lahnstein hat einen größeren Einsatz ausgelöst. Warum es in der Produktion zu der Verpuffung gekommen sei, sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit.

Die Werksfeuerwehr und weitere Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Letztere seien vorsorglich gerufen worden, weil wegen des Niedrigwassers im Rhein neben dem Firmengelände die Wasserversorgung eingeschränkt gewesen sei. Messungen der Luft in der Umgebung hätten ergeben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe, teilte die Polizei mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:261007-930-805516/1

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