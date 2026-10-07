Reihe endet nach 30 Jahren
Ein letztes Mal feiert Hachenburg die Harmonika
Ziehharmonika, Quetschkommode, Schifferklavier: Das Instrument hat viele Namen und ist zugleich auch mit der Mundharmonika verwa
Ziehharmonika, Quetschkommode, Schifferklavier: Das Instrument hat viele Namen und ist zugleich auch mit der Mundharmonika verwandt. Beides ist nun in Hachenburg zu hören.
Röder-Moldenhauer

Mit dem Harmonikatreffen in Hachenburg verschwindet eine Institution aus dem Veranstaltungskalender. Die Gründe dafür sind demografischer Natur. Zum Abschluss aber soll die Instrumentenfamilie noch einmal im großen Rahmen gewürdigt werden. 

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Stolze 30 Jahre lang lockte das Harmonikatreffen Spieler und Liebhaber der Instrumentenfamilie nach Hachenburg im Westerwald, nun allerdings heißt es Abschied nehmen: „Viele der Teilnehmer, die aus ganz Rheinland-Pfalz kamen, sind inzwischen alt und können weite Strecken nicht mehr fahren.
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