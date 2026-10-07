Bauarbeiten in der Eifel
A1-Lückenschluss: So ist der Stand der Arbeiten
Bis die eigentlichen Bauarbeiten im Südabschnitt beginnen, um die Lücke der A1 zu schließen, dauert es noch. Vorbereitend müssen
Bis die eigentlichen Bauarbeiten im Südabschnitt beginnen, um die Lücke der A1 zu schließen, dauert es noch. Vorbereitend müssen jedoch viele Aufgaben erledigt werden, darunter Ausgleichs- und Umweltmaßnahmen.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Um die A1-Lücke zu schließen, sollen 2028 die Bauarbeiten am ersten von drei Abschnitten beginnen. Doch schon vorher gibt es viel zu tun, von Kampfmittelräumung bis Artenschutz. So steht es aktuell um die Arbeiten. 

Lesezeit 3 Minuten
Wie steht es eigentlich um den A1-Lückenschluss in der Eifel? Nachdem Patrick Schnieder als Bundesverkehrsminister im Sommer abdankte – der CDU-Politiker aus der Eifel hatte sich stets für den Ausbau stark gemacht –, herrschte zunächst einmal eine gewisse Unsicherheit, was aus Deutschlands wohl berühmtester Lücke werden würde: 25 Kilometer fehlen der A1 bekanntlich zwischen Kelberg und Blankenheim in Nordrhein-Westfalen.
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