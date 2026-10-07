Sachsen-Anhalt im Fokus
Schwierige Regierungsbildung: So würde es in RLP laufen
Bis wann muss ein Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz spätestens gewählt werden? Wir haben bei der Pressestelle des Landtags na
Bis wann muss ein Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz spätestens gewählt werden? Wir haben bei der Pressestelle des Landtags nachgefragt.
Hannes Albert. Hannes Albert/dpa

Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist gelaufen, doch mit der Regierungsbildung könnte es kompliziert werden. Wie sähe das Ganze in Rheinland-Pfalz aus? Für den Fall einer gescheiterten Ministerpräsidentenwahl im Land gibt es spannende Erkenntnisse.

Lesezeit 2 Minuten
Die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt erfährt nach der Landtagswahl Anfang September weiter eine besondere Aufmerksamkeit. Wird AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund der erste AfD-Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik? Im Dezember möchte sich Siegmund zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen.
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