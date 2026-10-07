RLP-Ministerin Schneider
„Landwirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze“
Christine Schneider, Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit unse
Christine Schneider, Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit unserer Zeitung.
Mirco Klein

Von der Krise der CDU über schwierige Zeiten für den Weinbau in RLP bis hin zu Strategien, um die Landwirtschaft zu stärken: Ministerin Christine Schneider gibt im Interview Einblicke, welche Themen die CDU-Politikerin aktuell umtreiben. 

Lesezeit 9 Minuten
Ein Verständnis für Landwirtschaft und Weinbau hat sich bei Christine Schneider früh ausgebildet: Der Großvater der rheinland-pfälzischen CDU-Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten war unter anderem als Winzer und Metzger tätig und eine prägende Figur in Schneiders Leben.
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