RLP-Ministerin Schneider „Landwirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze“ Lars Hennemann

Anke Mersmann 07.10.2026, 15:00 Uhr

i Christine Schneider, Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit unserer Zeitung. Mirco Klein

Von der Krise der CDU über schwierige Zeiten für den Weinbau in RLP bis hin zu Strategien, um die Landwirtschaft zu stärken: Ministerin Christine Schneider gibt im Interview Einblicke, welche Themen die CDU-Politikerin aktuell umtreiben.

Ein Verständnis für Landwirtschaft und Weinbau hat sich bei Christine Schneider früh ausgebildet: Der Großvater der rheinland-pfälzischen CDU-Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten war unter anderem als Winzer und Metzger tätig und eine prägende Figur in Schneiders Leben.







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