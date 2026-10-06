Pro Bahn fordert Sanierung Linke Rheinseite: Verschiebung wäre ein „Armutszeugnis“ Tim Kosmetschke 06.10.2026, 14:45 Uhr

i Die Bahn baut: Wie geht es weiter mit den groß angelegten Streckensanierungen unter Vollsperrung? „Die linke Rheinstrecke darf nicht zum nächsten Opfer einer ständig wechselnden Baustellenplanung werden“, sagt der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende von Pro Bahn, Noah Wand (Symbolfoto). Henning Kaiser/dpa. picture alliance/dpa

2028 soll eine der verspätungsanfälligsten Strecken der Bahn unter Vollsperrung saniert werden – auf dass danach alles besser wird auf der linken Rheinseite. Doch jetzt steht der Termin infrage. Pro Bahn schlägt Alarm.

Die bereits angekündigte Korridorsanierung der linksrheinischen Bahnstrecke Köln–Bonn–Koblenz–Mainz müsse im vorgesehenen Zeitfenster 2028 stattfinden, fordert der Fahrgastverband Pro Bahn. „Die linke Rheinstrecke darf nicht zum nächsten Opfer einer ständig wechselnden Baustellenplanung werden“, sagt der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Noah Wand.







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