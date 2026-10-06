2028 soll eine der verspätungsanfälligsten Strecken der Bahn unter Vollsperrung saniert werden – auf dass danach alles besser wird auf der linken Rheinseite. Doch jetzt steht der Termin infrage. Pro Bahn schlägt Alarm.
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Die bereits angekündigte Korridorsanierung der linksrheinischen Bahnstrecke Köln–Bonn–Koblenz–Mainz müsse im vorgesehenen Zeitfenster 2028 stattfinden, fordert der Fahrgastverband Pro Bahn. „Die linke Rheinstrecke darf nicht zum nächsten Opfer einer ständig wechselnden Baustellenplanung werden“, sagt der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Noah Wand.