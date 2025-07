Palzem (dpa/lrs) - Der seit Freitagabend in der Mosel vermisste Schwimmer ist tot gefunden worden. Ein Angler hat den leblosen Körper des 60-Jährigen am Vormittag entdeckt, wie die Wasserschutzpolizei Trier mitteilte.

Der Tote sei gegen 10.00 Uhr aus der Mosel geborgen und währenddessen die Schifffahrt gesperrt worden. Der Mann habe zweifelsfrei als der Vermisste identifiziert werden können.

Genaue Todesursache noch unklar

Erkenntnisse auf Fremdeinwirkung lägen nicht vor. Die genaue Todesursache stand zunächst aber noch nicht fest. Ob der Leichnam obduziert wird, war auch noch unklar.

Mann seit Freitagabend gesucht

Die Wasserschutzpolizei in Trier und die Polizei in Luxemburg hatten seit Freitagabend nach Mann gesucht. Er war im Uferbereich der Schleuse Stadtbredimus-Palzem gesehen worden, als er zum Schwimmen in die Mosel gegangen war. Er kehrte aber nicht aus dem Fluss zurück. Sein Leichnam wurde in der Nähe der Ortschaft Palzem gefunden. Bei der Suche nach dem Mann waren mehrere Boote, Taucher, eine Wärmebild-Drohne, ein Sonar und ein Helikopter im Einsatz.