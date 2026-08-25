Seit Sonntag galt ein Mann aus dem Saarland als vermisst. Nun wurde er leblos in einem Fluss gefunden – die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Schmelz (dpa/lrs) – Die Suche nach einem vermissten Jogger im Saarland hat ein trauriges Ende genommen. Der 55-Jährige wurde tot in dem Fluss Prims bei Schmelz im Landkreis Saarlouis gefunden, wie die Polizei mitteilte. Es werde von einem Unfall ausgegangen. Der Mann war seit Sonntag vermisst worden. Er war am späten Vormittag zu einer Joggingrunde in einem Waldgebiet aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Seine Leiche entdeckten Polizisten mit Hilfe einer Drohne.