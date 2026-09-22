Im Mittelrhein-Museum Koblenz Markus Matthias Krüger: Meister des Trügerischen Stefan Schalles 22.09.2026, 13:59 Uhr

i In der ersten umfassenden Ausstellung in Westdeutschland widmet sich das Koblenzer Mittelrhein-Museum derzeit dem Werk des Landschaftsmalers Markus Matthias Krüger. Zu finden ist unter den gut 60 gezeigten Arbeiten auch das Bild „Zwei brennende Büsche“ (2025). VG Bild-Kunst, Bonn 2026, Repro: Galerie Schwind, Leipzig/Carsten Humme

Aus reduzierten Formen in strukturierter Anordnung baut Markus Matthias Krüger täuschend echte Kunstwelten. Auf den ersten Blick sind die Bilder vor allem brillant, auf den zweiten oft unheimlich, doch es braucht mindestens drei, um sie zu erfassen.

Ein Bild fällt gewissermaßen aus dem Rahmen – nur sinnbildlich. Wer sich zuvor bereits eingegroovt hat in die Ausstellung, dem dürfte die emporragende Tragfläche inmitten schäumender Wellen nicht verborgen bleiben. Zu offensichtlich ist hier die Katastrophe, zu explizit das sonst nur mitschwingende Störgefühl.







Artikel teilen

Artikel teilen