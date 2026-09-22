Aus reduzierten Formen in strukturierter Anordnung baut Markus Matthias Krüger täuschend echte Kunstwelten. Auf den ersten Blick sind die Bilder vor allem brillant, auf den zweiten oft unheimlich, doch es braucht mindestens drei, um sie zu erfassen.
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Ein Bild fällt gewissermaßen aus dem Rahmen – nur sinnbildlich. Wer sich zuvor bereits eingegroovt hat in die Ausstellung, dem dürfte die emporragende Tragfläche inmitten schäumender Wellen nicht verborgen bleiben. Zu offensichtlich ist hier die Katastrophe, zu explizit das sonst nur mitschwingende Störgefühl.