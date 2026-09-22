Nach den fünf Landtagswahlen Diese Erkenntnisse liefert das Wahljahr 2026 für RLP Bastian Hauck 22.09.2026, 14:20 Uhr

i Erst machten sie zu Beginn des Jahres vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl gemeinsam Wahlkampf, dann ging Ministerpräsident Gordon Schnieder (rechts) auf Distanz zu Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die Landtagswahlen 2026 liefern Erkenntisse, die mit Schnieder und Merz zu tun haben. Boris Roessler/dpa

Die letzten Landtagswahlen in 2026 sind geschafft, in Berlin und dem Rest der Republik wird über die mitunter einschneidenden Ergebnisse und Konsequenzen diskutiert. Welche Erkenntnisse das „Superwahljahr“ für Rheinland-Pfalz liefert – eine Analyse.

Die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen in diesem Jahr beschäftigen die Berliner Politik und die gesamte Republik. Fünf Landtagswahlen standen in diesem Jahr an, im nächsten Jahr sind es genauso viele. Auch in Rheinland-Pfalz wurde gewählt. Nach 35 Jahren landete die CDU erstmals wieder auf Platz eins.







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