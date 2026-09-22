Die letzten Landtagswahlen in 2026 sind geschafft, in Berlin und dem Rest der Republik wird über die mitunter einschneidenden Ergebnisse und Konsequenzen diskutiert. Welche Erkenntnisse das „Superwahljahr“ für Rheinland-Pfalz liefert – eine Analyse.
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Die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen in diesem Jahr beschäftigen die Berliner Politik und die gesamte Republik. Fünf Landtagswahlen standen in diesem Jahr an, im nächsten Jahr sind es genauso viele. Auch in Rheinland-Pfalz wurde gewählt. Nach 35 Jahren landete die CDU erstmals wieder auf Platz eins.