Nach einem Sturz in eine Wasserrinne wird ein junger Erwachsener von der Strömung mitgerissen. Nun gibt es die traurige Gewissheit.

Mainz (dpa/lrs) – Im Rhein bei Boppard ist ein leblos treibender Mann im Wasser entdeckt worden. Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Wasserschutzpolizei um einen 20-Jährigen, der nach einem Badeunfall seit dem Wochenende vermisst wurde. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der junge Mann war mit Freunden am Binger Mäuseturm, als er eine Wasserrinne überquerte, stürzte und von der Strömung mitgerissen wurde. Seitdem fehlte von dem 20-Jährigen jede Spur. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und weitere Einsatzkräfte suchten den Mann vom Wasser, aus der Luft und vom Ufer aus.