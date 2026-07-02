Wenn Regierungschefs aus dem Amt ausscheiden, bekommen sie in der Regel für noch anfallende Aufgaben ein Büro mit Mitarbeitern. Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD verzichtet. Auch zum „Alt-MP-Büro“ von Malu Dreyer gibt es Neuigkeiten.
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Knapp eineinhalb Monate sind seit dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz vergangen. Seit dem 18. Mai sitzt mit Gordon Schnieder erstmals nach 35 Jahren ein Christdemokrat in der Mainzer Regierungszentrale. Der Eifeler CDU-Politiker nahm im Mai den Ministerpräsidenten-Platz von Alexander Schweitzer ein.