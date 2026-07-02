Nach dem Machtwechsel in RLP
Alexander Schweitzer verzichtet auf „Alt-MP-Büro“
Im Sommer 2024 hatte Malu Dreyer (rechts) Alexander Schweitzer (links) als ihren Nachfolger präsentiert. Schweitzer kam im Juli
Im Sommer 2024 hatte Malu Dreyer (rechts) Alexander Schweitzer (links) als ihren Nachfolger präsentiert. Schweitzer kam im Juli 2024 ins Amt, verlor mit der SPD im Mai aber die Landtagswahl. Jetzt ist der Pfälzer Ministerpräsident a.D. und neuer SPD-Fraktionsvorsitzender.
Arne Dedert. dpa

Wenn Regierungschefs aus dem Amt ausscheiden, bekommen sie in der Regel für noch anfallende Aufgaben ein Büro mit Mitarbeitern. Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD verzichtet. Auch zum „Alt-MP-Büro“ von Malu Dreyer gibt es Neuigkeiten.

Lesezeit 2 Minuten
Knapp eineinhalb Monate sind seit dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz vergangen. Seit dem 18. Mai sitzt mit Gordon Schnieder erstmals nach 35 Jahren ein Christdemokrat in der Mainzer Regierungszentrale. Der Eifeler CDU-Politiker nahm im Mai den Ministerpräsidenten-Platz von Alexander Schweitzer ein.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten