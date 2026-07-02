Nach dem Machtwechsel in RLP Alexander Schweitzer verzichtet auf „Alt-MP-Büro“ Bastian Hauck 02.07.2026, 15:06 Uhr

i Im Sommer 2024 hatte Malu Dreyer (rechts) Alexander Schweitzer (links) als ihren Nachfolger präsentiert. Schweitzer kam im Juli 2024 ins Amt, verlor mit der SPD im Mai aber die Landtagswahl. Jetzt ist der Pfälzer Ministerpräsident a.D. und neuer SPD-Fraktionsvorsitzender. Arne Dedert. dpa

Wenn Regierungschefs aus dem Amt ausscheiden, bekommen sie in der Regel für noch anfallende Aufgaben ein Büro mit Mitarbeitern. Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD verzichtet. Auch zum „Alt-MP-Büro“ von Malu Dreyer gibt es Neuigkeiten.

Knapp eineinhalb Monate sind seit dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz vergangen. Seit dem 18. Mai sitzt mit Gordon Schnieder erstmals nach 35 Jahren ein Christdemokrat in der Mainzer Regierungszentrale. Der Eifeler CDU-Politiker nahm im Mai den Ministerpräsidenten-Platz von Alexander Schweitzer ein.







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