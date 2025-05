Dannstadt-Schauernheim (dpa/lrs) – Eine zuvor vermisste 82 Jahre alte Frau ist am Abend in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) tot aufgefunden worden. Die Beamten hatten sie fast 24 Stunden lang gesucht, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr, Polizei und ein Hubschrauber waren an der Suche beteiligt. Sie fanden die Seniorin im Stadtbereich, genauer beschrieb ein Polizeisprecher den Ort nicht.

Die 82-Jährige lebte den Angaben zufolge in einem Pflegeheim und hatte die Einrichtung am Samstagabend verlassen. Sie war auf Medikamente angewiesen und orientierungslos, hieß es in einer zuvor herausgegebenen Öffentlichkeitsfahndung. Die Todesursache ist laut dem Sprecher zunächst Gegenstand der Ermittlung.