Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) – Eine vermisste 31-Jährige ist zwei Tage nach ihrem Verschwinden getötet in der rheinland-pfälzischen Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden worden. Ein dringend tatverdächtiger Mann befinde sich in Gewahrsam, teilte die Polizei mit. Demnach war die Frau am Donnerstag verschwunden. Nach einem Hinweis durchsuchten Beamte am Samstag das Wohnanwesen eines 31-jährigen Mannes im Ortsteil Gimmingen – und fanden dort die sterblichen Überreste der Vermissten. Der 31-Jährige sei dem «persönlichen Umfeld des Opfers zuzuordnen» – konkreter wurde die Polizei in ihrer Mitteilung nicht.

