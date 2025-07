Der Glykol-Weinskandal erschütterte in den 1980er-Jahren die Weinkultur. Er ist noch heute einer der größten Lebensmittelskandale der Bundesrepublik – und ein Wendepunkt für den deutschen Wein. Was damals geschah und was sich seither verändert hat.

Es ist das Jahr 2000: Einer der größten Lebensmittelskandale Deutschlands liegt nun 15 Jahre zurück. Peter Karfeld betritt sein künftiges Büro, das sich damals in der Wilhelmstraße in Bad Kreuznach befindet. Er ist der Neue bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Seine Kollegen stellen sich vor, begrüßen ihn. „Komm, ich zeige Ihnen mal was“, sagt der damalige Abteilungsleiter und führt ihn zu einem Raum. Der ist größer als ein Klassenzimmer, deutlich größer. Drinnen: nichts als Akten. Meterhohe Regale, wandfüllend, ein Meer aus Papier. Karfeld steht da, traut seinen Augen kaum. Der Abteilungsleiter sagt: „Das war unser Glykol-Verfahren.“

Mittlerweile liegt der Skandal 40 Jahre zurück. „Es war ein erschlagendes Gefühl, damals in dem Raum zu stehen. Das Ausmaß der Glykol-Geschichte wurde mir da erst bewusst“, sagt Karfeld rückblickend. Heute ist Karfeld selbst Leiter der Landeszentrale für Wein- und Lebensmittelstrafsachen bei der Bad Kreuznacher Staatsanwaltschaft. Er selbst war in das Glykol-Verfahren nicht involviert – auch sonst arbeitet dort heute niemand mehr, der damals direkt mit dem Fall zu tun hatte. Und doch wirkt der Skandal der 1980er-Jahre noch heute nach, sagt der 60-jährige Oberstaatsanwalt. Er wirkt nach in den Köpfen der Menschen und in den Medien. Die Weinbranche hat sich seither verändert – das ist vor allem an der Qualität des Weins zu spüren.

Der „Frostschutzmittel-Skandal“ macht weltweit die Runde

Doch zurück zum Anfang: Im Frühjahr 1985 kommt ans Licht, dass einige österreichische Weinbauern ihren Weinen eine chemische Substanz beigemengt haben: Diethylenglykol (kurz: DEG oder Glykol). DEG ist geruchlos, geschmacklos und hat trotzdem die Eigenschaft, Reife zu suggerieren, erklärt Karfeld. „Je extraktreicher ein Wein ist, desto teurer wird er wahrgenommen, vor allem, wenn es um süße Weine geht.“ Süße Weine sind in den 1980er-Jahren gefragt, Glykol ermöglicht nun eine massenweise Herstellung. Doch erlaubt ist das nicht.

„Winzer wissen genau, was sie machen dürfen und was nicht. Das haben die Winzer damals hundertprozentig auch schon gewusst“, sagt Oberstaatsanwalt Karfeld. Die Regelungen des Weingesetzes – das übrigens Bestandteil der Ausbildung ist – sind von Anfang an starr. „Wein war immer schon ein Kulturgut, das es zu schützen galt. Bei den Römern war das schon so. Weinpanscher waren damals Verbrecher.“ Der Vorfall in Österreich sorgt bald schon für Schlagzeilen – weltweit.

i Peter Karfeld ist Oberstaatsanwalt und leitet seit zwei Jahren die Landeszentralstelle für Wein- und Lebensmittelstrafsachen, die bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach angesiedelt ist. Er selbst hat den Glykol-Weinskandal nicht bewusst miterlebt. Das Außmaß des Skandals wird ihm erst bewusst, als er im Jahr 2000 seine neue Stelle bei der Landeszentralstelle antritt und in einem Raum voller Akten steht. Hannah Klein

Der Grund: Glykol ist eine chemische Substanz, die bis dahin eher als Bestandteil von Frostschutzmitteln bekannt ist. Von gesundheitlichen Folgen bis hin zu Todesfällen: Medien berichten von großen Gefahren, die vom Konsum der gepanschten Weine aus Österreich ausgehen – Todesfälle infolge des Konsums können nicht bestätigt werden. Sogar die „New York Times“ berichtet von dem „vergifteten Wein“ aus Österreich. Das Bild prägt sich in den Köpfen der Menschen ein. Die Angst vor dem chemisch verunreinigten Wein wächst. Weltweit werden Warnungen ausgesprochen. Das alles hat verheerende Folgen für die Weinbauern in Österreich: Niemand möchte mehr ihren Wein trinken, ob gepanscht oder nicht.

„Die Deutschen haben zunächst mit einer gewissen Häme auf ihre Nachbarn geblickt, nach dem Motto: Guck mal, was da in Österreich vor sich geht“, sagt Karfeld. Doch bald ist klar: Auch Deutschland ist von dem Skandal betroffen. Alle Blicke richten sich auf Rheinland-Pfalz – das damals wie heute bedeutendste Bundesland im Weinanbau.

„In zwei Weinen eines Weinguts wurde in Proben festgestellt, dass DEG drin ist.“ Es kam die Frage auf, zu welchem Konzern der betroffene Hof gehört. „Das war die Firma Pieroth. Ein Weingut, das damals halb Rheinland-Pfalz beherrscht hat“, sagt der Bad Kreuznacher Oberstaatsanwalt. Die Firmengruppe war zu dem Zeitpunkt ein riesiges Unternehmen, ein Weinhändler mit mehreren Abfüllstraßen. „Dort wurden Millionen von Liter abgefüllt. Auch heute ist das Unternehmen wieder sehr groß.“ Mitbegründer der Firma war der – bereits verstorbene – CDU-Politiker und damalige Berliner Wirtschaftssenator Elmar Pieroth.

„Es war nie ein Vorwurf, dass die Deutschen bewusst Glykol zugesetzt haben. Es wurde im Laufe der Zeit immer mehr klar, dass systematisch deutsche Weine mit österreichischen Weinen verschnitten worden sind.“

Peter Karfeld, Oberstaatsanwalt und Leiter der Landeszentralstelle für Wein- und Lebensmittelstrafsachen

„Die Firma Pieroth behauptete zunächst, ihr Kellermeister habe zwei Weine mit österreichischen Weinen verschnitten. Das sei ein Versehen gewesen“, berichtet Karfeld. Was nun beginnt, bezeichnet er als „Katz-und-Maus-Spiel“. Eine Reihe an Schuldzuweisungen spinnt sich immer weiter fort: Wofür zuerst der Kellermeister der Firma Pieroth verantwortlich war, musste nun ein Zulieferer, später alle Zulieferer gewesen sein, bis die Weinkontrollen auch das widerlegten – und letztlich Glykol sogar im eigenen Gutswein der Pieroths auftauchte, sagt Karfeld. „Dann hat man festgestellt: In der Zentralkellerei waren Verstöße fester Bestandteil der Produktion.“ Generell kamen aus dem gesamten Bundesland immer mehr Beanstandungen.

„Es war nie ein Vorwurf, dass die Deutschen bewusst Glykol zugesetzt haben. Es wurde im Laufe der Zeit immer mehr klar, dass systematisch deutsche Weine mit österreichischen Weinen verschnitten worden sind“, sagt der 60-jährige Karfeld. Grund für den Verschnitt ist die hohe Nachfrage nach süßen Weinen in den 1980er-Jahren: Die Deutschen wollen süße Weine in guter Qualität – und das für möglichst wenig Geld. Das stellt die deutschen Winzer vor ein Problem. Um der Nachfrage der Verbraucher nachzukommen, kaufen sie Weine aus Österreich zu.

Scharfe Kritik und starke Vorwürfe bestimmen den Prozess

Der gezielte Verschnitt von Weinen: Das wurde der Firma Pieroth hauptsächlich vorgeworfen, sagt der Bad Kreuznacher Oberstaatsanwalt. 1993 beginnt der Prozess im Fall Pieroth vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Karfeld spricht von einem „kläglichen Bild“, das die Justiz dort abgeliefert hat. Während des Prozesses sind die Staatsanwälte immer wieder scharfer Kritik ausgesetzt. „Die Verteidiger haben von Anfang an versucht, das Verfahren einstellen zu lassen“, sagt der 60-jährige Oberstaatsanwalt.

Auch die Richter kritisieren die Staatsanwälte scharf. In einem 40-seitigen Beschluss werden der Staatsanwaltschaft beispielsweise verbotene Vernehmungsmethoden während des Ermittlungsverfahrens unterstellt. Es wurde behauptet, alle Beweismittel, die die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat, seien unverwertbar.“ In der Folge werden die Staatsanwälte teilweise ersetzt. Karfeld sagt: „Es ging nicht mehr nur um die Sache an sich, ein Skandal jagte den nächsten. Und was ist am Ende passiert: der totale Freispruch.“

i Anklageschrift und Urteil: Der Glykol-Weinskandal hinterlässt seine Spuren. Nicht nur in den Köpfen vieler Menschen, sondern auch in den Regalen der Landeszentralstelle für Wein- und Lebensmittelstrafsachen in Bad Kreuznach, die direkt in den Fall involviert war. Zur Jahrtausendwende füllten Akten noch einen ganzen Raum. Hannah Klein

Die Staatsanwaltschaft geht in Revision und damit gegen das Urteil vor. Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft das Urteil in allen Einzelheiten auf Fehler und hebt letztlich den Freispruch auf. „Das Urteil ist berühmt. Es ist ein Dokument der Zeitgeschichte, weil der BGH den Justizbehörden darin sagt, dass es so nicht funktioniert“, sagt Karfeld. Der Fall wird neu verhandelt: in Koblenz. „Das war eine große Ohrfeige für das Landgericht Bad Kreuznach.“ Im April 1996 wird das Verfahren letztlich eingestellt. Die Firma Pieroth muss eine Geldauflage von 1 Million D-Mark zahlen. Der Skandal kostet das Unternehmen eine Menge Kunden. Der Oberstaatsanwalt sagt: „Die Firma Pieroth musste sich komplett neu positionieren.“

Die Verlierer der ganzen Sache stehen für Karfeld eindeutig fest: „Das war nicht nur die Justiz, die sich da ziemlich blamiert hat. Der süße Wein war platt. Der österreichische Wein war absolut platt.“ Die Leute hatten kein Vertrauen mehr, sie hatten Angst. Angst, obwohl die in den Weinen enthaltenen Mengen an Glykol zu gering waren, um die Gesundheit der Konsumenten ernsthaft zu gefährden. „Man darf nicht vergessen, dass auf einer Weinflasche nicht viel draufsteht“, sagt Karfeld. Ob das alles ok ist, weiß der Verbraucher nicht. Er muss sich blind auf das verlassen können.

„Die Winzer arbeiten mit einer solch hervorragenden Qualität. Der deutsche Wein ist auf dem Weltmarkt saugut geworden.“

Peter Karfeld, Oberstaatsanwalt und Leiter der Landeszentralstelle für Wein- und Lebensmittelstrafsachen

Zwar gab es im Glykol-Weinskandal viele Verlierer, aber Gewinner gab es auch. „Nämlich die Qualität stand im Vordergrund“, sagt Karfeld. Das Weingesetz wurde in der Folge verschärft, es gibt mehr Schulungen und bessere finanzielle Ausstattungen. Außerdem haben sich die Kontrollmechanismen verschärft und die Kontrolldichten verstärkt. „Man muss heute – und das wäre ein versöhnlicher Schluss – zusammenfassend sagen: Wir haben nicht ohne Grund nur noch 20 Prozent Weinsachen. Und das ist auch nichts Dolles, das heißt, wir haben keine Skandale mehr. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die Winzer arbeiten mit einer solch hervorragenden Qualität. Der deutsche Wein ist auf dem Weltmarkt saugut geworden.“