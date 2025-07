„It’s the economy, stupid!“: Es ist mehr als 30 Jahre her, dass Bill Clinton mit diesem Slogan eine Wahl gewann. Doch der Satz scheint aktueller denn je: Es kommt auf die Wirtschaft an, sagt Reinhard Schneider. Was der Rheinland-Pfälzer damit meint.

Die Globalisierung meinte es gut mit Ländern wie Deutschland – technologisch fortschrittlich, auf Export gepolt. Doch die Welt ändert sich, und zwar in rasantem Tempo. Machtverhältnisse verschieben sich, nicht erst seit Trump wieder regiert. Gewissheiten sind dahin. „Es braucht in Deutschland und Europa dringend einen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Diesen schaffen wir aber nur, wenn wir die Grundlagen unseres Wohlstands verstehen“: Das ist die These von Reinhard Schneider, sie ist der Kern seines aktuellen Buchs mit dem Titel „Die Transformation der Nationen“. Der Rheinland-Pfälzer prägte große Unternehmen mit, vor allem Kimberly Clark und Haribo. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über ein neues Verständnis von Wertschöpfung und Einkommen – von der Realität der Wirtschaft. Und darüber, was das mit jedem Einzelnen zu tun hat.

Herr Schneider, Sie haben ein Buch geschrieben und es „Die Transformation der Nationen“ genannt. Warum? Was war der auslösende Impuls?

Bereits in den Siebzigern haben wir an der Uni Köln in der Statistikvorlesung über die demografische Entwicklung in Deutschland gesprochen. Schon damals war klar, dass die Rente nach dem Umlageverfahren in Schwierigkeiten kommt. Norbert Blüms Aussage „Die Rente ist sicher“, konnte nur durch massive Steuerzuschüsse gerettet werden. Ansonsten hätte die Rente schon die Jahrtausendwende nicht heil überstanden. Über dieses Thema wollte ich promovieren, habe mich dann an der WHU in Vallendar anders entschieden. Allerdings hat mich die Sache nie losgelassen.

i „Die Transformation der Nationen“: aktuelles Buch von Reinhard Schneider. Es ist im Verlag Wiley erschienen (336 Seiten, 39,99 Euro). Tim Kosmetschke

Und wie kam der Buchtitel zustande?

Das Buch müsste eigentlich „Die Transformation der westlichen Nationen insbesondere in Europa“ heißen. Olaf Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen, aber die hat schon viel früher begonnen, und zwar durch zunehmende Konkurrenz weltweit. Bis zum Fall der Mauer konnte sich der Westen ohne technologische Konkurrenz frei entwickeln. Dann öffneten sich nach dem Ende des Kalten Krieges ab 1990 riesige Absatzmärkte, und gleichzeitig stand ein ebenso riesiges Potenzial an preiswerten Arbeitskräften, insbesondere in China und Osteuropa, zur Verfügung. Das war die Turboglobalisierung bis etwa 2010. Andere sprachen von Friedensdividende, aber das ist nicht die korrekte wirtschaftliche Ursache.

Warum?

Ab etwa 2010 hatte China begriffen, dass man technologisch aufgeholt hatte, und begann, eigene Pflöcke zu setzen. China ist der größte Konkurrent, aber nicht der einzige. Auch Indonesien sagte: „Wenn ihr Rohstoffe wollt, müsst ihr Wertschöpfung zu uns bringen.“ Europa und die USA waren mit der Finanzkrise beschäftigt, und als sie aufgewacht waren, sahen sie die neue Konkurrenz. Hier liegt auch eine zentrale Motivation von Trump: Er weiß, dass geopolitische Macht auf wirtschaftlicher Macht beruht. Transformation heißt, sich auf diese Gegebenheiten einzustellen und die Konkurrenzfähigkeit wieder mehr in den Vordergrund zu stellen.

Viele Kennzahlen unserer westlichen Gesellschaften, ob nun demografisch oder wirtschaftlich, sind seit Langem sichtbar. Als Politiker hätte ich Angst vor ihnen, vor manchen schon lange. Warum weicht man ihnen aber dennoch vielfach bis heute aus?

Vor dem Handeln steht das Erkenntnisproblem. Dies wird verstärkt durch pauschale, wenig aussagefähige volkswirtschaftliche Rechnungen. Ich bin mein Leben lang in Unternehmen Controller gewesen. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Geld verdienen und wo die Kosten sitzen, dann steuern Sie in die Pleite. In den volkswirtschaftlichen Rechnungen gibt es das nicht. Vor allem aber geht darin das Wissen verloren, woher die Wertschöpfung kommt.

„Wir haben einen falschen Fokus für das, was für Wohlstandserhalt wirklich wichtig ist.“

Reinhard Schneider

Wie passiert so etwas?

Es ist immer von Dienstleistungsunternehmen die Rede. Ich bringe ein Beispiel von Produktionsunternehmen. Früher hatten die eigene Lkw und Auslieferungslager. Das gibt es alles nicht mehr, das machen jetzt Logistikunternehmen. Und die werden als Dienstleister gezählt. Ähnlich ist es mit IT/Software, Werbung und anderen Leistungen. Ohne die Industrie können die aber nicht existieren. Wir leben immer noch zu 80 Prozent vom Industriegeschäft, die echten Dienstleistungen wie Kunst, Kultur oder Gastronomie sind statistisch relativ gering. Wir haben einen falschen Fokus für das, was für Wohlstandserhalt wirklich wichtig ist. Dies betrifft im Übrigen auch die Diskussion um Löhne und Gehälter. Höhere Löhne allein bringen keine höhere Nachfrage und Wohlstandszuwachs, wenn sie benutzt werden, um endlich den Türkeiurlaub anzutreten oder sich ein neues Smartphone zu kaufen. Dann entsteht zwar Wertschöpfung, aber nicht bei uns.

Das wird aber ausgeblendet, wie manches andere auch. Wie gut sind denn unsere Kennzahlen zur Messung unserer wirtschaftlichen Stärke wirklich noch?

Das ist eine heikle Frage. Nehmen Sie etwa das Bruttoinlandsprodukt. Die Erträge der Unternehmen machen nur gut die Hälfte davon aus. Der andere Teil ist Staatskonsum, also Bildung, Gesundheit, innere Sicherheit und so weiter. Das wird alles reingerechnet. Zwar entsteht Wertschöpfung, aber kein zusätzliches Einkommen, denn diese Leistungen werden über Steuern und Sozialabgaben bezahlt und sind bereits in den Preisen der Produkte enthalten. Das ist ungefähr so, als würde ein Unternehmen die Leistungen seiner Zulieferer zu den eigenen Umsätzen addieren. Die Ökonomen tragen an dieser falschen Sichtweise, die über die Realität hinwegtäuscht, eine Mitschuld.

Warum ist das vor allem für Deutschland so gefährlich?

Weil die Leistungsfähigkeit unserer Nation, etwa für die Zahlung von Renten oder Zinsen, überschätzt wird und weil die Kosten für den Standort steigen. Nur Unternehmen am Standort erwirtschaften Einkommen. So wird suggeriert, dass Nationen als Konkurrenten Handel miteinander treiben. Das tun sie aber nicht, das tun Unternehmen. Es wird immer noch von Deutschland als Exportnation gesprochen. Die Unternehmen sind längst weiter. Wir haben etwa 3000 Weltmarktführer. Die machen einen Großteil ihrer Umsätze in der Welt und nicht hier. Das gilt nicht nur für Dax-Konzerne, sondern auch für die Mittelständler, die unser Land prägen. Die Standorte für ihre Produktion wählen sie nach einem einzigen Kriterium: Ist es vorteilhafter als in Deutschland oder nicht? Wenn nicht, gehen sie nach draußen. Ohne attraktive Standortbedingungen verlieren wir.

Also sehr wohl weiterhin Globalisierung. Würden uns neue Handelsabkommen helfen?

Immerhin kommt Europa dank Trump endlich in die Pötte und spricht nach dem Trauerspiel TTIP jetzt mit Lateinamerika oder Australien. Ein bisschen ist ja auch dran an Trumps Vorwürfen an die Adresse der Europäer.

Was genau?

Wir beschweren uns etwa immer über China oder jetzt auch die USA über deren Unterstützung für ihre Wirtschaft, aber Europa ist doch der Weltmeister im Subventionieren. Wir schützen zum Beispiel unseren Agrarmarkt, das ist der größte Posten in der EU. Aber damit subventionieren wir die Vergangenheit. Andere subventionieren die Zukunft.

Damit sind wir bei der Transformation. Welche anderen Prioritäten müssten wir setzen, um unsere Zukunft zu sichern?

Eine liegt im Unterschied zwischen Industriepolitik und Unterstützung. Industriepolitik, wie wir sie bei uns oft erleben, bestimmt aus der Politik heraus den gesamten Kurs oder will das zumindest. In China und den USA ist das anders: Dort fördert man Unternehmen, die auf Zukunftsfeldern wie KI, Biotechnologie, Raumfahrt, Quantenphysik und anderen unterwegs sind, zwar auch, lässt sie aber selbst machen. Das zweite Thema ist die soziale Marktwirtschaft.

Inwiefern?

Das Fatale ist, dass wir das Soziale überbetonen. Wir müssten den Mut haben, den Menschen reinen Wein einzuschenken. Auch Rentnern ist es zuzumuten, etwas für die Zukunft ihrer Kinder und Enkel zu tun. Vor allem aber müssen wir uns wieder viel mehr auf die Einnahmeseite konzentrieren. Nur darüber spielen wir weiterhin eine Rolle in der Welt.

„Wir haben leider nicht den Mut, den Menschen beizubringen, dass wir uns bei anderen Prioritäten auch einen ausgeglichenen Haushalt leisten könnten.“

Reinhard Schneider

Stattdessen leihen wir jetzt aber erst einmal die nächste Billion. Wo führt das hin?

Und werden dafür gefeiert, wobei ein großer Teil dieses Feierns vom Kapitalmarkt kommt, für den das natürlich Geschäft ist. Wir haben leider nicht den Mut, den Menschen beizubringen, dass wir uns bei anderen Prioritäten auch einen ausgeglichenen Haushalt leisten könnten. Wir geben zum Beispiel für Renten und Pensionen aus der Staatskasse 215 Milliarden Euro zusätzlich zu den Beiträgen aus. Wobei die Pensionen im Durchschnitt deutlich höher sind als die Renten. Fünf Prozent für die Verteidigung, wo alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wären eines Tages gut 250 Milliarden. Und da stecken auch Infrastrukturinvestitionen drin. In Wirklichkeit sind es nur dreieinhalb Prozent.

Aber weder an die Rente und schon gar nicht an die Pensionen wird sich ein Politiker so schnell herantrauen. Denken Sie daran, was Frau Bas kürzlich entgegenschlug, als sie das Thema angetippt hat.

Ja. Das kommt 50 Jahre zu spät. Da sind wir wieder beim Anfang unseres Gespräches. Man hätte nur auf die Zahlen schauen müssen.

Und was machen wir jetzt?

Eines Tages wird diese Blase mit einem Knall platzen.

Kann uns die Digitalisierung davor bewahren, wenigstens ein Stück weit?

Da sind wir auf keinem ganz schlechten Weg. KI zum Beispiel ist ja viel mehr als ChatGPT. In der Produktion gibt es das schon viel länger. So sortieren Sensoren schlechte Ware aus, Computer bestimmen das Warengewicht bei der Verpackung, das alles ist KI. Da ist diese Technologie ein Segen, und dabei muss sich Europa hinter niemandem verstecken. Zum Fluch wird KI, wenn Wahrheit und Fälschung nicht mehr unterscheidbar werden.

Sie zitieren auch deshalb in Ihrem Buch den Historiker Yuval Noah Harari mit der Beschreibung der Demokratie als immerhin bester aller erfundenen staatlichen Ordnungen. Das Fundament dieser Ordnung bricht ohne Wertschätzung für echte Wertschöpfung weg. Was können wir tun, um das zu verhindern, und was muss unsere neue Bundesregierung tun?

Noch einmal: Der erste Schritt ist die Erkenntnis. Und dann muss man den Mut haben, dieser Erkenntnis auch zu folgen. Leute wie Sie und ich müssen den Mut haben zu sagen, dass das wichtig ist. Wenn junge Menschen immer öfter AfD oder Linke wählen, dann ist das gefährlich. Ebenso gefährlich ist, dass immer weniger Menschen ein Verständnis dafür haben, worauf unser Wohlstand und auch ihr persönliches Einkommen gründen. Man bekommt sein Gehalt nicht, weil man zur Arbeit kommt. Man bekommt es, weil ein Unternehmen es zahlen kann. Dazu muss es Umsatz machen. Am wenigsten versteht man das, wenn das Einkommen aus dem Steuertopf kommt. Dabei will ich nicht missverstanden werden. Wir brauchen Polizei, Verwaltung, Bildung oder Bundeswehr. Aber trotzdem muss klar sein, woher das Geld dafür kommt.

Und das nennen Sie „Change of Society“?

Ja. Schauen Sie: Ich mag das Wort Kapitalismus eigentlich nicht. Es ist legitim, diesen Begriff zu verwenden, aber eigentlich geht es um Marktwirtschaft. Und dabei muss klar sein: Es ist die Politik, die ein immer weiteres Wachstum dieser Wirtschaft braucht, um ihre immer wachsenden Ausgabenprogramme zu finanzieren. Die Unternehmen überleben auch, wenn die Wirtschaft stagniert, also real, ohne Inflation, nicht wächst. Die Politik aber nicht. Sie braucht Wachstum. Alle anderen Denkweisen, die es ja gibt, wie Degrowth, führen in die Irre.

Reinhard Schneider

Reinhard Schneider sammelte berufliche Erfahrung unter anderem bei Kimberly Clark in Koblenz, zuletzt als Finanzdirektor. Er war zudem Chief Financial Officer bei Haribo und 15 Jahre Stellvertreter des Gesellschafter-Geschäftsführers Hans Riegel. Er ist Mitglied im Vorstand der gemeinnützigen Dr. Hans Riegel Stiftung, nach dem Tod von Hans Riegel übernahm er den Vorsitz. Er ist Mitglied im Aufsichtsrat der Haribo-Holding. loh